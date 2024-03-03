СМИ: турецкие бизнесмены пригрозили США исками ради торговли с РФ

Представители турецкого бизнеса намерены подать в суд иски против чиновников США из-за введенных в отношении России санкций, сообщила газета Aydınlık.

Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились

По информации издания, американские дипломатические представительства в Анкаре и Стамбуле угрожают турецким банкам и компаниям из-за торговли с Россией. Предприниматели планируют обратиться с исками, чтобы отстоять свое право вести дела с РФ.

Также бизнесмены намерены судиться с банками, которые блокируют денежные переводы и передают данные о торговых операциях в США, выяснили журналисты.

Как сообщали СМИ, турецкие эксперты изучают российскую систему передачи финансовых сообщений. Ранее некоторые местные банки приостановили платежи с РФ из-за давления США, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТурцияСША

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