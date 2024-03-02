Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились

По итогам первых двух месяцев этого года турецкий экспорт в Россию составил 1,29 миллиарда долларов, когда как в прошлом году показатель был 2,04 миллиарда долларов.

Сейчас на Россию приходится 3,2% общего экспорта Турции. Лидерами в феврале стали Германия (1,72 миллиарда долларов) и США ($1,33 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что объем турецкого экспорта в Россию в январе этого года снизился на 30,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

