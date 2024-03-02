Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
За февраль 2024 года объемы поставок из Турции в Россию сократились на треть, следует из данных Министерства торговли республики.
По итогам первых двух месяцев этого года турецкий экспорт в Россию составил 1,29 миллиарда долларов, когда как в прошлом году показатель был 2,04 миллиарда долларов.
Сейчас на Россию приходится 3,2% общего экспорта Турции. Лидерами в феврале стали Германия (1,72 миллиарда долларов) и США ($1,33 миллиарда долларов).
Ранее стало известно, что объем турецкого экспорта в Россию в январе этого года снизился на 30,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Певица Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда
- Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
- В торговом центре под Пензой начался сильный пожар
- Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»
- Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru