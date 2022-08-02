СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ

По данным канала, 3 августа производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который намерена осмотреть турбину.

Об этом также заявило Reuters, которое ссылается на приглашение от Siemens Energy. По информации агентства, вместе с Шольцем турбину, обслуживаемую в Канаде, осмотрит гендиректор компании Кристиан Брух. При этом отмечается, турбина готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

Ранее Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» российскому «Газпрому».

