СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ

Турбина, которая необходима для полноценной работы газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщает телеканал NTV.

«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens по турбинам для «Северного потока»

По данным канала, 3 августа производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который намерена осмотреть турбину.

Об этом также заявило Reuters, которое ссылается на приглашение от Siemens Energy. По информации агентства, вместе с Шольцем турбину, обслуживаемую в Канаде, осмотрит гендиректор компании Кристиан Брух. При этом отмечается, турбина готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

Ранее Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» российскому «Газпрому».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокГермания
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