СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ
Турбина, которая необходима для полноценной работы газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщает телеканал NTV.
По данным канала, 3 августа производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который намерена осмотреть турбину.
Об этом также заявило Reuters, которое ссылается на приглашение от Siemens Energy. По информации агентства, вместе с Шольцем турбину, обслуживаемую в Канаде, осмотрит гендиректор компании Кристиан Брух. При этом отмечается, турбина готова к дальнейшей транспортировке в Россию.
Ранее Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» российскому «Газпрому».
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