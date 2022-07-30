«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens по турбинам для «Северного потока»
Компания «Газпром» опубликовала часть переписки с конгломератом Siemens и документы по турбинам для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Документ размещен в Telegram-канале холдинга.
В частности, «Газпром» обнародовал два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, обращения к главному руководителю проекта КС Артему Степанову и гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Отмечается, что во время проверок газотурбинных двигателей в последние два месяца были зафиксированы выход термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника из строя, утечка масла на двигателе, повреждения нескольких лопаток компрессора, ряд других неисправностей. Ростехнадзор в июне опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата. Кроме того, ведомство указывало, что продолжение работы неисправного оборудования может угрожать жизни и здоровью персонала.
Ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Siemens исправил не более четверти выявленных дефектов турбин для «Северного потока». Также российский концерн пожаловался, что не получил конструктивных предложений по восстановлению безопасности и надежности агрегатов.
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