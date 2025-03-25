СМИ: ЦРУ отравляло кубинский сахар, который шел на экспорт в СССР
Во время «холодной войны» ЦРУ провело операцию по отравлению кубинского сахара, который шел на экспорт в СССР, сообщает Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы ведомства.
По данным издания, операция была тайной. В ходе нее управление загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Речь идет о химическом веществе, который используют в процессе денатурации спирта. Это сделало всю партию сахара непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в СССР.
Загрязнение влияло на восприятие, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время. Из документов также следует, что вмешательство ЦРУ осталось незамеченным, а предполагаемые убытки СССР составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года.
Ранее стало известно, что ЦРУ США выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран. Речь идет о Греции, Финляндии, Италии и Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru