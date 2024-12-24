СМИ: ЦРУ допрашивало подозреваемых с помощью наркотиков и гипноза

Документ касается допроса подозреваемого «русского двойного агента». При этом использовались наркотики и гипноз методом под кодовым названием «Артишок». Подобный подход использовался дважды, агенты ЦРУ на явочных квартирах вели допросы «объектов», которым давали сочетание седативных препаратов и стимуляторов.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что считает, что публикация доклада о применении американскими спецслужбами пыток против подозреваемых в терроризме, является признанием Вашингтоном своих ошибок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

