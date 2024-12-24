СМИ: ЦРУ допрашивало подозреваемых с помощью наркотиков и гипноза
В 1950-х годах сотрудники ЦРУ допрашивали подозреваемых в шпионаже с использованием наркотиков и гипноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на архивный меморандум, который опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США.
Документ касается допроса подозреваемого «русского двойного агента». При этом использовались наркотики и гипноз методом под кодовым названием «Артишок». Подобный подход использовался дважды, агенты ЦРУ на явочных квартирах вели допросы «объектов», которым давали сочетание седативных препаратов и стимуляторов.
Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что считает, что публикация доклада о применении американскими спецслужбами пыток против подозреваемых в терроризме, является признанием Вашингтоном своих ошибок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин не поддержал идею увеличить суточные в командировках
- СМИ: ЦРУ допрашивало подозреваемых с помощью наркотиков и гипноза
- Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам
- Попова раскритиковала доклад США о происхождении COVID-19
- Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной
- СМИ: В США госпитализирован экс-президент Клинтон
- СМИ: К границе РФ приблизился американский беспилотник, наводящий ATACMS
- СМИ: Украина работает над способной долететь до Москвы ракетой
- Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву
- ФРГ остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru