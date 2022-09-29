Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ

Как отметили в ЕК, основная цель Евросоюза — «гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой».

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ограничить цены на топливо при производстве электроэнергии. По данным ЕК, это поспособствует снижению цен.

По данным DPA, цены на газ станут темой встречи министров энергетики стран ЕС, которая пройдет в пятницу в Брюсселе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские чиновники в связи с проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях предложили новый пакет антироссийских санкций, напоминает Ura.ru. В числе ограничений — потолок цен на российскую нефть, запрет на импорт российских товаров на 7 млрд евро, расширение перечня запрещенной к поставке в РФ продукции, пишет РИА ФАН.

