СМИ: цена на газ в Европе побила рекорд

Расчетная стоимость газа 22 августа стала рекордной за всю историю функционирования хабов в Европе - с 1996 года, сообщает «РЕН ТВ».

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Этот показатель достиг отметки в 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсных контрактов на поставки газа начала резко расти после того, как «Газпром» сообщил, что приостанавливает прокачку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября. Это необходимо из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции «Портовая».

Предыдущий рекорд на бирже был зафиксирован 7 марта, когда стоимость за тысячи кубометров голубого топлива превысила 3800 долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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