Цена газа в Европе превысила 3800 долларов

По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов цена газа достигла 2500 долларов, а затем 2700 долларов, после чего перевалила за отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты объясняют рекордную стоимость газа низким уровнем заполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна может столкнуться с непростой зимой в случае прекращения поставок угля или газа из России, сообщает телеканал «360».

