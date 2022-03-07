Цена газа в Европе превысила 3800 долларов

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила отметку 3800 долларов, сообщает РИА Новости.

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По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов цена газа достигла 2500 долларов, а затем 2700 долларов, после чего перевалила за отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты объясняют рекордную стоимость газа низким уровнем заполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна может столкнуться с непростой зимой в случае прекращения поставок угля или газа из России, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pxhere.com
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