Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

По его мнению, заморозка газопровода «Северный поток - 2» и активов Центробанка России, а также намерение Европы отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, могут привести к цене в 3000 и даже 4000 долларов за тысячу кубометров.

Он отметил, что из-за кризиса в Евросоюзе полноценно моется только канцлер Германии Олаф Шольц.

«Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» - написал Медведев.

Ранее Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского, сообщает RT.

