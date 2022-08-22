Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев в своём Telegram-канале заявил, что цена в 2800 долларов за тысячу кубометров газа образовалась в результате «восхитительной комбинации», которая «почти получилась у европейских политиков».
По его мнению, заморозка газопровода «Северный поток - 2» и активов Центробанка России, а также намерение Европы отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, могут привести к цене в 3000 и даже 4000 долларов за тысячу кубометров.
Он отметил, что из-за кризиса в Евросоюзе полноценно моется только канцлер Германии Олаф Шольц.
«Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» - написал Медведев.
Ранее Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского, сообщает RT.
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