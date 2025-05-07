Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать визит в Москву на празднование Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Эстонии отказали Братиславе в разрешении на пролет правительственного самолета над своей территорией, несмотря на ранее выданное разрешение. Об этом глава словацкого правительства сообщил в видеообращении.

По словам Фицо, решение Таллина было принято в последний момент и стало неожиданностью для словацкой стороны. Он связал запрет на пролет с попыткой сорвать его участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые проходят в Москве.