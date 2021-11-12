СМИ: три человека погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана
12 ноября 202113:41
Взрыв прогремел в мечети на востоке Афганистана, сообщает France Press.
По данным агентства, три человека погибли, ещё 15 пострадали.
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12 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru