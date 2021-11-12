СМИ: три человека погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана

Вирусолог оценил шансы России «справиться» с пандемией COVID-19 к 2022 году Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки Росстат: Участие в переписи населения приняли около 99% жителей страны Заключенным четырёх тюрем Таиланда разрешат заводить собак