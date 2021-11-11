Взрыв произошёл в столице Сомали
11 ноября 202113:20
Мощный взрыв прогремел в столице Сомали, городе Могадишо, сообщает сомалийский новостной портал «Губджуг ньюс».
По предварительным данным, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети, были ранены не менее трёх человек.
Ранее в Сомали в результате взрыва заминированного автомобиля у президентского дворца в Могадишо погибли не менее восьми человек, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru