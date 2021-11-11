Взрыв произошёл в столице Сомали

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали, городе Могадишо, сообщает сомалийский новостной портал «Губджуг ньюс».

Жертвами взрыва на рынке в Сомали стали восемь человек

По предварительным данным, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети, были ранены не менее трёх человек.

Ранее в Сомали в результате взрыва заминированного автомобиля у президентского дворца в Могадишо погибли не менее восьми человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/nktpnd
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывСомали
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры