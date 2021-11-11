Взрыв произошёл в столице Сомали

По предварительным данным, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети, были ранены не менее трёх человек.

Ранее в Сомали в результате взрыва заминированного автомобиля у президентского дворца в Могадишо погибли не менее восьми человек, сообщает RT.

