Представители талибов и ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Вице-премьер правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане Абдул Салам Ханафи и глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обсудили ситуацию в республике.

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«Бизли встретился с вице-премьером правительства талибов», — сообщил в Twitter представитель талибов Инамулла Самангани.

Стороны обсудили необходимость немедленного предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и улучшение экономической ситуации в стране, отмечает RT.

В октябре представители талибов встретились с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Темами беседы стали развитие военно-политической ситуации и формирование инклюзивного правительства Афганистана, напоминает РИА ФАН.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ООНТалибанАфганистан
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