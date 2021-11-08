Представители талибов и ООН обсудили ситуацию в Афганистане
Вице-премьер правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане Абдул Салам Ханафи и глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обсудили ситуацию в республике.
«Бизли встретился с вице-премьером правительства талибов», — сообщил в Twitter представитель талибов Инамулла Самангани.
Стороны обсудили необходимость немедленного предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и улучшение экономической ситуации в стране, отмечает RT.
В октябре представители талибов встретились с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Темами беседы стали развитие военно-политической ситуации и формирование инклюзивного правительства Афганистана, напоминает РИА ФАН.
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