СМИ: Треть украинцев согласились уступить территории России
Для скорейшего разрешения российско-украинского конфликта 32% украинцев готовы уступить часть территорий России, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Вместе с тем в институте отметили, что количество таких граждан не сократилось после вторжения ВСУ в Курскую область.
При этом 58% опрошенных не поддержали территориальные уступки Москве, а доля согласных на уступки граждан, проживающих в восточных регионах страны, выросла с 33% до 40%.
Исследователи опросили порядка 2000 граждан Украины старше 18 лет.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что Россия не пойдет на уступки территорий новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru