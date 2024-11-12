СМИ: Треть украинцев согласились уступить территории России

Для скорейшего разрешения российско-украинского конфликта 32% украинцев готовы уступить часть территорий России, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

«Разменов не будет»: Путин заявил, что РФ не станет делать уступки по Украине

Вместе с тем в институте отметили, что количество таких граждан не сократилось после вторжения ВСУ в Курскую область.

При этом 58% опрошенных не поддержали территориальные уступки Москве, а доля согласных на уступки граждан, проживающих в восточных регионах страны, выросла с 33% до 40%.

Исследователи опросили порядка 2000 граждан Украины старше 18 лет.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что Россия не пойдет на уступки территорий новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСоциологический ОпросОпросРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры