Вместе с тем в институте отметили, что количество таких граждан не сократилось после вторжения ВСУ в Курскую область.

При этом 58% опрошенных не поддержали территориальные уступки Москве, а доля согласных на уступки граждан, проживающих в восточных регионах страны, выросла с 33% до 40%.

Исследователи опросили порядка 2000 граждан Украины старше 18 лет.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что Россия не пойдет на уступки территорий новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

