«Разменов не будет»: Путин заявил, что РФ не станет делать уступки по Украине
Россия не намерена делать каких-либо уступок в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для программы «60 минут» на канале «Россия».
Глава государства прокомментировал утверждение о том, что Москву склоняют к заморозке противостояния, остановке на линии разграничения либо к «корейскому» или «кипрскому» сценарию урегулирования.
«Никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, в вопросе урегулирования украинского конфликта РФ готова идти на разумные компромиссы. Вместе с тем Путин отметил, что у Москвы и Киева нет никаких предметных переговоров, и обсуждать, о чем могут договориться стороны, пока рано.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать варианты мирных договоренностей по Украине на основе реалий на земле, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября
- В поликлинике на юго-востоке Москвы произошел пожар
- Четырех человек госпитализировали после нападения мужчины в супермаркете Санкт-Петербурга
- Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест
- ФСБ: в Роснано при создании российского планшета похитили 13 млрд рублей
- У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Дмитрий Дюжев рассказал о работе над ролью Байдена
- СМИ: Турция не разглашает детали предложений по Украине, чтобы не навредить процессу
- В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета
- Минздрав РФ заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев ВИЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru