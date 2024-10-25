«Разменов не будет»: Путин заявил, что РФ не станет делать уступки по Украине

Россия не намерена делать каких-либо уступок в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для программы «60 минут» на канале «Россия».

Глава государства прокомментировал утверждение о том, что Москву склоняют к заморозке противостояния, остановке на линии разграничения либо к «корейскому» или «кипрскому» сценарию урегулирования.

«Никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, в вопросе урегулирования украинского конфликта РФ готова идти на разумные компромиссы. Вместе с тем Путин отметил, что у Москвы и Киева нет никаких предметных переговоров, и обсуждать, о чем могут договориться стороны, пока рано.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать варианты мирных договоренностей по Украине на основе реалий на земле, напоминает RT.

