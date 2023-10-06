СМИ: трансгендерам и проституткам в США будут выплачивать $1200

Пилотная программа будет действовать в Сан-Франциско. На материальную помощь могут рассчитывать люди с судимостью, проститутки и нелегальные мигранты. Таким образом власти надеются предоставить этой категории граждан неограниченный ежемесячный гарантированный доход в качестве способа борьбы с бедностью.

Программа рассчитана на период до июня 2024 года. В ней содержится более 130 вариантов гендера.

Ранее шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

