СМИ: трансгендерам и проституткам в США будут выплачивать $1200

В Соединенных Штатах женщинам с низкой социальной ответственностью, судимым, трансгендерам, темнокожим и латиноамериканцам будут выплачивать каждый месяц 1200 долларов, сообщает «РЕН ТВ».

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Пилотная программа будет действовать в Сан-Франциско. На материальную помощь могут рассчитывать люди с судимостью, проститутки и нелегальные мигранты. Таким образом власти надеются предоставить этой категории граждан неограниченный ежемесячный гарантированный доход в качестве способа борьбы с бедностью.

Программа рассчитана на период до июня 2024 года. В ней содержится более 130 вариантов гендера.

Ранее шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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