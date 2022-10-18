Россия обвинила учредителя Transparency International Russia в организации проституции
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал НСН, что человек с криминальным прошлым будет консультировать ООН по вопросам борьбы с преступностью.
Консультировать ООН по вопросам борьбы с преступностью теперь будет Илья Шуманов, который причастен к организации проституции, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на Конференции государств-участников Конвенции ООН в Вене.
«Вчера по настоянию государств ЕС большинством голосов участников конференции был предоставлен статус наблюдателя Transparency International Russia (включена в реестр НКО-иноагентов). Ответственно сообщаю вам, что учредитель этой организации Илья Шуманов лично причастен к организованной проституции. Таким образом, консультировать ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью теперь будет лицо из этой самой преступной среды. У Ильи есть хороший опыт игорного бизнеса и организации стриптиз-баров в Калининграде. Надеюсь, этот пример будет учтён в работе нашей конференции», - рассказал он НСН.
Зубов связал такое «бездумное голосование» с желанием хоть чем-нибудь уколоть Россию и ответил на обвинения по украинскому вопросу.
«Конференция проходит в непрерывных попытках стран ЕС обвинить Россию в нападениях на несчастную Украину. Между тем, Украина стала частью наркотрафика афганских опиатов (контролируется США), местом массового производства синтетических наркотиков, организации на государственном уровне киберпреступлений (колл-центра), одним из главных поставщиков проституток на международные рынки организованной проституции. Через Украину организованы массовые поставки оружия на чёрные оружейные рынки», - заявил он.
Глава российской делегации также акцентировал внимание на трансформации и перетекании из одних стран в другие самых опасных видов преступного поведения, связанных с торговлей людьми, оружием и наркотиками, пиратством и контрафактом.
По его мнению, данное обстоятельство требует качественно новых подходов к международному сотрудничеству, принципы которого целенаправленно размываются коллективным Западом.
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