Консультировать ООН по вопросам борьбы с преступностью теперь будет Илья Шуманов, который причастен к организации проституции, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на Конференции государств-участников Конвенции ООН в Вене.

«Вчера по настоянию государств ЕС большинством голосов участников конференции был предоставлен статус наблюдателя Transparency International Russia (включена в реестр НКО-иноагентов). Ответственно сообщаю вам, что учредитель этой организации Илья Шуманов лично причастен к организованной проституции. Таким образом, консультировать ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью теперь будет лицо из этой самой преступной среды. У Ильи есть хороший опыт игорного бизнеса и организации стриптиз-баров в Калининграде. Надеюсь, этот пример будет учтён в работе нашей конференции», - рассказал он НСН.

Зубов связал такое «бездумное голосование» с желанием хоть чем-нибудь уколоть Россию и ответил на обвинения по украинскому вопросу.