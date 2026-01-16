Bloomberg оценил вероятность силового сценария США в отношении Ирана

Вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе. К такому выводу пришли аналитики Eurasia Group, мнение которых приводит Bloomberg.

По оценке экспертов, высокий уровень угрозы сохранится как минимум в первой половине 2026 года. Аналитики указывают, что иранские власти, по их мнению, не способны устранить глубинные причины внутреннего недовольства, что создает риск возобновления массовых протестов.

Уиткофф рассказал о требованиях США к Ирану

Такая ситуация, считают они, может быть использована Вашингтоном как дополнительный повод для усиления давления и возможного применения военной силы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен внимательно следить за развитием ситуации в Иране, прежде чем принимать решения о дальнейших военных шагах. Он также утверждал, что убийства протестующих прекратились, а проведение казней в стране не планируется, передает «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры