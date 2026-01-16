Bloomberg оценил вероятность силового сценария США в отношении Ирана
Вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе. К такому выводу пришли аналитики Eurasia Group, мнение которых приводит Bloomberg.
По оценке экспертов, высокий уровень угрозы сохранится как минимум в первой половине 2026 года. Аналитики указывают, что иранские власти, по их мнению, не способны устранить глубинные причины внутреннего недовольства, что создает риск возобновления массовых протестов.
Такая ситуация, считают они, может быть использована Вашингтоном как дополнительный повод для усиления давления и возможного применения военной силы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен внимательно следить за развитием ситуации в Иране, прежде чем принимать решения о дальнейших военных шагах. Он также утверждал, что убийства протестующих прекратились, а проведение казней в стране не планируется, передает «Радиоточка НСН»
