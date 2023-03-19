Трамп: Сорос финансирует окружную прокуратуру

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует американский миллиардер Джордж Сорос.

Трамп обнародует переписки с лидерами стран ради победы на выборах

Политик заявил, что ожидает задержания 21 марта и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам.

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ФОТО: flickr/Heinrich-Böll-Stiftung
ТЕГИ:СШАДжордж СоросДональд Трамп

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