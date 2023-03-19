Трамп: Сорос финансирует окружную прокуратуру
19 марта 202306:29
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует американский миллиардер Джордж Сорос.
Политик заявил, что ожидает задержания 21 марта и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru