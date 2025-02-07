СМИ: Трамп вынужден учитывать интересы Москвы и Пекина
Второй срок президента Дональда Трампа может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, сообщает Guardian.
Издание пишет, что глава Госдепа Марко Рубио предупреждал об опасности вооруженных конфликтов, так как многие государства обладают возможностью уничтожить человечество, поэтому США будут избегать вооруженных конфликтов без ущерба собственным национальным интересам.
Ожидается, что Трамп сдержит свои обещания и найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО. При этом политические элиты США опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином.
Ранее Рубио назвал аномалией однополярную систему, подчеркнув, что многополярность — «реальность сегодняшнего дня».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует слова госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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