Песков: Россия приветствует слова госсекретаря США о признании многополярности
Москва приветствует слова госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Рубио назвал аномалией однополярную систему, подчеркнув, что многополярность — «реальность сегодняшнего дня».
Как отметил Песков, такая точка зрения «корреспондирует с нашим пониманием» и с видением президента РФ Владимира Путина.
«Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», — указал пресс-секретарь.
В декабре на форуме «Россия зовет!» Владимир Путин упрекнул западные страны в «зазнайстве и снобизме», по его словам, это и подталкивает формирование многополярного мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru