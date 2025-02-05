Москва приветствует слова госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Рубио назвал аномалией однополярную систему, подчеркнув, что многополярность — «реальность сегодняшнего дня».

Как отметил Песков, такая точка зрения «корреспондирует с нашим пониманием» и с видением президента РФ Владимира Путина.

«Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», — указал пресс-секретарь.

В декабре на форуме «Россия зовет!» Владимир Путин упрекнул западные страны в «зазнайстве и снобизме», по его словам, это и подталкивает формирование многополярного мира.

