Трамп заявил о введении в США пошлин на импорт полупроводников и лекарств
США введут пошлины на покупку зарубежных полупроводников и фармацевтической продукции, рассказал 27 января американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления перед фракцией правящей Республиканской партии палаты представителей конгресса в гольф-клубе главы Белого дома в Майами.
Трамп отметил, что вскоре США введут пошлины на изготовленные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую продукцию, для того, чтобы вернуть производство этих товаров в стране.
По его словам, производители перестали закупать американскую продукцию и стали приобретать ее в Тайване, где сосредоточено 98% «бизнеса полупроводников».
Также Трамп отметил, что новая администрация Белого дома «займется лекарствами», сталью и некоторыми «другими видами промышленности».
Ранее Трамп поручил Пентагону в течение 60 дней представить проект системы ПРО «Железный щит для Америки», напоминает RT.
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