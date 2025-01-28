Трамп заявил о введении в США пошлин на импорт полупроводников и лекарств

Трамп отметил, что вскоре США введут пошлины на изготовленные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую продукцию, для того, чтобы вернуть производство этих товаров в стране.

По его словам, производители перестали закупать американскую продукцию и стали приобретать ее в Тайване, где сосредоточено 98% «бизнеса полупроводников».

Также Трамп отметил, что новая администрация Белого дома «займется лекарствами», сталью и некоторыми «другими видами промышленности».

Ранее Трамп поручил Пентагону в течение 60 дней представить проект системы ПРО «Железный щит для Америки», напоминает RT.



