Премьер Гренландии ответил Трампу, что остров не продается
Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Такое заявление сделал Мюте Эгеде - премьер-министр острова, который является автономной территорией Дании.
Как сообщает агентство Ritzau, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о важности контроля над Гренландией, он категорически отверг идею её продажи, указав, что остров «не должен проиграть долгую борьбу за свободу».
«Гренландия наша! Однако мы должны продолжать быть открытыми для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями», - заключил политик.
Ранее Трамп заявил, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru