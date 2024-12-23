Премьер Гренландии ответил Трампу, что остров не продается

Как сообщает агентство Ritzau, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о важности контроля над Гренландией, он категорически отверг идею её продажи, указав, что остров «не должен проиграть долгую борьбу за свободу».

«Гренландия наша! Однако мы должны продолжать быть открытыми для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями», - заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире», сообщает RT.

