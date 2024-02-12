В Польше заявили, что Трамп перешел границы заявлениями о России и НАТО
Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, являются «переходом границ», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Польши Анджея Шейна.
«Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже "поощрит" Россию к конфликту и нападению, – это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить», – сказал он.
Отмечается, что высказывания бывшего президента являются для Варшавы серьезным сигналом, поскольку затрагивают ключевые интересы страны, в том числе в сфере обороны. При этом дипломат затруднился прокомментировать будущее НАТО, указав, что европейским странам в текущей обстановке следует укреплять сотрудничество в оборонной сфере.
Ранее Трамп заявил, что поддерживал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за свое членство в НАТО. Позиция Трампа возмутила Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru