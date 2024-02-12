В Польше заявили, что Трамп перешел границы заявлениями о России и НАТО

«Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже "поощрит" Россию к конфликту и нападению, – это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить», – сказал он.

Отмечается, что высказывания бывшего президента являются для Варшавы серьезным сигналом, поскольку затрагивают ключевые интересы страны, в том числе в сфере обороны. При этом дипломат затруднился прокомментировать будущее НАТО, указав, что европейским странам в текущей обстановке следует укреплять сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее Трамп заявил, что поддерживал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за свое членство в НАТО. Позиция Трампа возмутила Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

