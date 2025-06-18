Трамп оставляет за собой все варианты действий по ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп в вопросе Ирана «ставит Америку на первое место». Об в интервью телеканалу Fox Business заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

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По его словам, принимая решения глава Белого дома будет, в первую очередь, руководствоваться соображениями безопасности сограждан.

«Все варианты действий в распоряжении президента», - заключил он.

Ранее Трамп заявил, что ожидает «не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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