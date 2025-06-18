Трамп оставляет за собой все варианты действий по ситуации с Ираном
18 июня 202517:42
Президент США Дональд Трамп в вопросе Ирана «ставит Америку на первое место». Об в интервью телеканалу Fox Business заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
По его словам, принимая решения глава Белого дома будет, в первую очередь, руководствоваться соображениями безопасности сограждан.
«Все варианты действий в распоряжении президента», - заключил он.
Ранее Трамп заявил, что ожидает «не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru