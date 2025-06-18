Трамп допустил удары США по Ирану
Американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана.
В беседе с журналистами он указал, что его постоянно спрашивают об этом.
«Вы без понятия, что я буду делать. Могу ударить, могу не ударить. Никто не знает, что я буду делать», - ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.
Также Трамп добавил, что требование о безоговорочной капитуляции означает, что Тегеран должен прекратить сопротивление.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «любое военное вмешательство США будет сопровождаться непоправимым ущербом», сообщает RT.
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