Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (Twitter), он выложил официальный протокольный снимок из тюрьмы.
К посту Трамп добавил надписи «вмешательство в выборы» и «никогда не сдавайся». Он стал первым (бывшим или настоящим) президентом за всю историю США, у которого есть такой снимок.
Экс-глава белого дома был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта. После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру.
Ранее Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден не может поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины. В интервью ведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что глава государства не сможет добиться этого из-за своей некомпетентности. Политик также указал, что США «во многом вовлечены» в конфликт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
- Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ
- Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
- Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году
- Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
- «Известия»: Роскосмос вдвое сократит штат центрального офиса
- Володин: Россия за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы
- Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона
- Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для государства
- Экс-аналитик ЦРУ: Россия выпускает в семь раз больше снарядов, чем ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru