Экс-глава белого дома был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта. После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру.

Ранее Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден не может поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины. В интервью ведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что глава государства не сможет добиться этого из-за своей некомпетентности. Политик также указал, что США «во многом вовлечены» в конфликт, передает «Радиоточка НСН».

