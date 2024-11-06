СМИ: Трамп следит за тем, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах

Бывший президент США Дональд Трамп, объявленный победителем президентских выборов, внимательно отслеживает, кто из мировых лидеров выходит с ним на связь, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп и его сторонники проявляют особый интерес к реакции иностранных лидеров, обращая внимание на проявления лояльности и инициативу.