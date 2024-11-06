СМИ: Трамп следит за тем, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах
Бывший президент США Дональд Трамп, объявленный победителем президентских выборов, внимательно отслеживает, кто из мировых лидеров выходит с ним на связь, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп и его сторонники проявляют особый интерес к реакции иностранных лидеров, обращая внимание на проявления лояльности и инициативу.
Ведущие американские СМИ и аналитические ресурсы, включая Fox News и Decision Desk HQ, уже к двум часам ночи по времени Вашингтона сообщили, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков — больше необходимого минимума в 270. Его лидерство в ключевых штатах подтвердили также телеканалы CNN, NBC, ABC, CBS и крупные издания, такие как Washington Post и New York Times.
После оглашения результатов Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге во Флориде, уверенно заявив о победе и поблагодарив за оказанную кампании поддержку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru