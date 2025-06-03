Маск назвал новый бюджетный проект Трампа «мерзостью» и раскритиковал Конгресс
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск резко раскритиковал масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом. В публикации в соцсети X предприниматель назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и выразил разочарование решением законодателей, поддержавших документ.
По мнению Маска, одобренный в мае Палатой представителей законопроект, неофициально называемый «большим красивым законом», подрывает достижения ранее созданного Департамента государственной эффективности США (DOGE), курирование которого он ранее поддерживал. Маск также обвинил членов Конгресса в лицемерии и призвал их осознать последствия своих действий.
Предприниматель указал, что реализация документа приведет к увеличению дефицита федерального бюджета до $2,5 триллиона и значительно усилит долговую нагрузку на американских граждан.
Ранее портал Axios сообщил, что документ предусматривает продление налоговых льгот и одновременное сокращение расходов федерального бюджета на $1,5 триллиона. Законопроект был принят большинством голосов в нижней палате Конгресса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru