Маск назвал новый бюджетный проект Трампа «мерзостью» и раскритиковал Конгресс

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск резко раскритиковал масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом. В публикации в соцсети X предприниматель назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и выразил разочарование решением законодателей, поддержавших документ.

По мнению Маска, одобренный в мае Палатой представителей законопроект, неофициально называемый «большим красивым законом», подрывает достижения ранее созданного Департамента государственной эффективности США (DOGE), курирование которого он ранее поддерживал. Маск также обвинил членов Конгресса в лицемерии и призвал их осознать последствия своих действий.