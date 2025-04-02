СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

Источники утверждают, что Трамп доволен работой Маска и DOGE, однако стороны решили, что предпринимателю пора сосредоточиться на бизнесе. При этом часть администрации президента и его союзников выражали недовольство непредсказуемостью миллиардера и считали его политическим риском. По информации издания, Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.

Департамент DOGE был создан по инициативе Трампа для сокращения госрасходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявлял, что ведомство выявило случаи несанкционированных трат правительства, передает «Радиоточка НСН».

