СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели
Илон Маск уйдет с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE) в ближайшие недели, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, президент США Дональд Трамп сообщил об этом членам своего кабинета. Ранее он заявлял, что намерен сохранять за Маском должность столько, сколько сможет.
Источники утверждают, что Трамп доволен работой Маска и DOGE, однако стороны решили, что предпринимателю пора сосредоточиться на бизнесе. При этом часть администрации президента и его союзников выражали недовольство непредсказуемостью миллиардера и считали его политическим риском. По информации издания, Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.
Департамент DOGE был создан по инициативе Трампа для сокращения госрасходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявлял, что ведомство выявило случаи несанкционированных трат правительства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru