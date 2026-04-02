СМИ: Трамп пригрозил НАТО перестать помогать Украине
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Киеву, чтобы заставить союзников в Европе присоединиться к операции по принуждению Тегерана к возобновлению работы Ормузского пролива, сообщает Financial Times.
По данным издания, президент США пригрозил прекратить поставки в рамках инициативы Североатлантического альянса по закупке вооружений для Украины, финансируемой европейскими государствами. Группа стран, включая Францию, Германию и Великобританию, 19 марта в спешном порядке опубликовала заявление, в котором говорится о готовности «внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив».
Ранее стало известно, что коалиция из 35 стран во главе с Великобританией намерена рассмотреть возможность введения экономических санкций против Ирана в случае провала дипломатических усилий по разблокировке Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
