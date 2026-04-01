Трамп пересматривает участие США в НАТО и помощь Украине

Президент США Дональд Трамп пересматривает политику Вашингтона в отношении НАТО, включая поддержку европейских инициатив по помощи Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, американский лидер проводит переоценку всех аспектов взаимодействия с НАТО, а также роли США в поддержке Киева и других международных направлениях. Уитакер отметил, что речь идет о более широком пересмотре внешнеполитического курса.