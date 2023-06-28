СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку Кэрролл

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл, сообщает Кэрролл.

Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Политик обвинил ее в клевете и ущербе репутации на фоне публичных обвинений с ее стороны в изнасиловании.

В мае текущего года журналистка обратилась в суд Манхэттена с требованием увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от бывшего президента, которого она ранее обвинила в сексуальном насилии.

Ранее Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Дональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры