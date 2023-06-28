СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку Кэрролл
28 июня 202306:37
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл, сообщает Кэрролл.
Политик обвинил ее в клевете и ущербе репутации на фоне публичных обвинений с ее стороны в изнасиловании.
В мае текущего года журналистка обратилась в суд Манхэттена с требованием увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от бывшего президента, которого она ранее обвинила в сексуальном насилии.
Ранее Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку Кэрролл
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru