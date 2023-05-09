Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл

Суд присяжных вынес вердикт 9 мая. Бывший глава Белого дома назвал решение «позором».

«Продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», - написал политик в социальной сети Truth Social.

По данным телеканала CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп пытался изнасиловать Кэрролл весной 1996 года.

Суд Манхэттена 4 апреля выдвинул в отношении Трампа обвинения по 34 пунктам. Бывшего президента подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат, передает «Радиоточка НСН».

