Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал вердикт суда присяжных, признавшего его виновным в попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

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Суд присяжных вынес вердикт 9 мая. Бывший глава Белого дома назвал решение «позором».

«Продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», - написал политик в социальной сети Truth Social.

По данным телеканала CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп пытался изнасиловать Кэрролл весной 1996 года.

Суд Манхэттена 4 апреля выдвинул в отношении Трампа обвинения по 34 пунктам. Бывшего президента подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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