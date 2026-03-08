СМИ: США не могут сдерживать Россию из-за истощения вооружений

По мнению Гровера, каждый день боевых действий приводит к быстрому истощению ограниченных запасов американских ракет и других боеприпасов. На восполнение этих арсеналов потребуются годы и миллиарды долларов. Гровер подчёркивает, что чем скорее Соединённые Штаты сумеют объявить о достижении своих целей и завершить участие в конфликте, тем больше у них останется ресурсов для поддержания обычного (неядерного) сдерживания в отношении Китая, России и Северной Кореи.

Обозреватель также отмечает, что продолжение войны с Ираном нанесёт существенный ущерб военным запасам США, которые необходимы для обеспечения присутствия и влияния Вашингтона в других ключевых регионах мира.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».