СМИ: Трамп оказался прав, говоря о зависимости Европы от газа из России
Зависимость европейских стран от газа из России стала одной из главных тем выступления в ООН экс-президента США Дональда Трампа в 2018 году, напоминает The American Conservative.
Бывший глава государства говорил о том, что Европейский союз еще сильно пожалеет, что поставил себя в такие условия. Тогда Трампа подняли на смех. Однако как показало время, он оказался прав. По данным издания, сейчас в таком же положении оказался президент Венгрии Виктор Орбан, который последовательно выступал против введения ограничительных мер в отношении Москвы. В ответ европейские политики называли его «марионеткой Путина».
«С приближением зимы и астрономическими ценами на газ, грозящими обрушить европейскую экономику, Орбан выглядит пророком», — сообщает The American Conservative.
При этом руководители США и Евросоюза вогнали весь Запад в экономическую депрессию своими решениями, пытаясь обыграть Россию, введя санкции. Однако меры оказались неэффективными.
При это канцлер Германии Олаф Шольц считает, что санкции западных стран в отношении Москвы эффективны и правильны. По его словам, единый ответ Европы на конфликт вокруг Украины смог удивить президента России Владимира Путина.
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