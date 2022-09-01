СМИ: Трамп оказался прав, говоря о зависимости Европы от газа из России

Бывший глава государства говорил о том, что Европейский союз еще сильно пожалеет, что поставил себя в такие условия. Тогда Трампа подняли на смех. Однако как показало время, он оказался прав. По данным издания, сейчас в таком же положении оказался президент Венгрии Виктор Орбан, который последовательно выступал против введения ограничительных мер в отношении Москвы. В ответ европейские политики называли его «марионеткой Путина».

«С приближением зимы и астрономическими ценами на газ, грозящими обрушить европейскую экономику, Орбан выглядит пророком», — сообщает The American Conservative.

При этом руководители США и Евросоюза вогнали весь Запад в экономическую депрессию своими решениями, пытаясь обыграть Россию, введя санкции. Однако меры оказались неэффективными.

При это канцлер Германии Олаф Шольц считает, что санкции западных стран в отношении Москвы эффективны и правильны. По его словам, единый ответ Европы на конфликт вокруг Украины смог удивить президента России Владимира Путина.

