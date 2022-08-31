Шольц: Антироссийские санкции Запада эффективны

По его словам, единый ответ Европы на конфликт вокруг Украины смог удивить президента России Владимира Путина. Как считает канцлер, ограничительные меры против РФ являются важным средством давления на Москву с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

Ранее Шольц заявил, что Киев в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие. Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники.

