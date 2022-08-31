Шольц: Антироссийские санкции Запада эффективны

Санкции западных стран в отношении Москвы эффективны и правильны, сообщил изданию Magdeburger Volksstimme канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц: Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по России

По его словам, единый ответ Европы на конфликт вокруг Украины смог удивить президента России Владимира Путина. Как считает канцлер, ограничительные меры против РФ являются важным средством давления на Москву с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

Ранее Шольц заявил, что Киев в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие. Среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГерманияШольц
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