Молдавия опасается прекращения поставок от «Газпрома»: жителей просят сократить потребление газа

По ее словам, без вероятного «прекращения» поставок энергоресурса в Молдавию «Газпромом» цены на топливо могут оказаться для страны неподъемными.

Санду ждет вероятного прекращения поставок от российской компании, так как что молдавское правительство не выполнило обязательство об аудите долга страны перед «Газпромом».

Напомним, газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить авансовые платежи за потребление газа в августе-сентябре.

