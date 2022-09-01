Молдавия опасается прекращения поставок от «Газпрома»: жителей просят сократить потребление газа

Граждан Молдавии призвали по максимуму сократить потребление газа из-за опасений того, что стоимость на него зимой увеличится до максимальных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку топлива в страну, сообщила «Голос Бессарабии» президент Майя Санду.

«Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»

По ее словам, без вероятного «прекращения» поставок энергоресурса в Молдавию «Газпромом» цены на топливо могут оказаться для страны неподъемными.

Санду ждет вероятного прекращения поставок от российской компании, так как что молдавское правительство не выполнило обязательство об аудите долга страны перед «Газпромом».

Напомним, газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить авансовые платежи за потребление газа в августе-сентябре.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазМолдавияГазпром
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