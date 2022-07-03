СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы
Бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году, сообщает New York Post.
«Трамп рассматривает возможность заранее войти в президентскую гонку 2024 года, возможно даже, до промежуточных выборов, говорит источник», — пишет издание. По данным собеседника газеты, окружение Трампа готовится к запуску кампании.
Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.
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