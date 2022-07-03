СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы

Бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году, сообщает New York Post.

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«Трамп рассматривает возможность заранее войти в президентскую гонку 2024 года, возможно даже, до промежуточных выборов, говорит источник», — пишет издание. По данным собеседника газеты, окружение Трампа готовится к запуску кампании.

Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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