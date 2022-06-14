Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

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Представитель администрации США отметила, что Байден неоднократно заявлял о планах участвовать в выборах в 2024 году. Жан-Пьер раскритиковала материал New York Times, в котором отмечается, что возраст главы государства станет «серьезной проблемой» для его переизбрания, пишет RT.

«Нас волнует не это — нас волнует, как мы собираемся помочь американскому народу? Как мы собираемся сделать его жизнь лучше? Об этом и говорит президент», — заключила пресс-секретарь.

В январе 2021 года Байден вступил в должность 46-го президента США в возрасте 78 лет и стал старейшим главой государства за всю историю Соединенных Штатов, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАБелый ДомДжо Байден
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