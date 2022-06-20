Хиллари Клинтон не будет участвовать в новых президентских выборах
20 июня 202201:02
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон не будет участвовать в очередных выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году, сообщила она Financial Times.
Политик не исключила, что Джо Байден решит баллотироваться на второй срок. Также она предположила участие в предвыборной гонке и Дональда Трампа.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru