СМИ: Один из летчиков разбившегося в Иране американского истребителя спасен

Один из двух членов экипажа американского истребителя, потерпевшего крушение в Иране, был спасен. Об этом сообщает израильский 12-й канал со ссылкой на западный источник.

По данным телеканала, спасение подтвердили источники, знакомые с ситуацией. При этом судьба второго члена экипажа остается неизвестной.

СМИ: Иран мог сбить американский истребитель-невидимку F-35

Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что пилот, катапультировавшийся после поражения самолета средствами противовоздушной обороны, мог быть захвачен военными Ирана. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Газета Wall Street Journal сообщала, что вооруженные силы США начали поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения самолета в иранском воздушном пространстве. По данным Washington Post, речь идет об истребителе-бомбардировщике F-15E, который рассчитан на экипаж из двух человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребительИран

Горячие новости

Все новости

партнеры