Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что президент США Джо Байден пытается отобрать его бизнес.
Так он отреагировал на залог в $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве. По словам политика, он построил бизнес, «который помог восстановить город Нью-Йорк и штат», при этом «Байден и его маньяки-преследователи пытаются неправомерно и незаконно» его отобрать.
Трамп отметил, что установленный размер залога является неконституционным и практически невозможным для любой компании.
Ранее Трамп подал апелляцию на решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru