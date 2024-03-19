Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что президент США Джо Байден пытается отобрать его бизнес.

Так он отреагировал на залог в $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве. По словам политика, он построил бизнес, «который помог восстановить город Нью-Йорк и штат», при этом «Байден и его маньяки-преследователи пытаются неправомерно и незаконно» его отобрать.

Трамп отметил, что установленный размер залога является неконституционным и практически невозможным для любой компании.

Ранее Трамп подал апелляцию на решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

