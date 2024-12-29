СМИ: Трамп намерен принудить Украину к миру без гарантий безопасности
29 декабря 202408:02
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп навязывает Киеву мирное соглашение без гарантий безопасности, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что «санкции против России смягчены». При этом позиции президента России Владимира Путина и Трампа схожи.
Ранее стало известно, что Трамп дал понять Европе, что будет сокращать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru