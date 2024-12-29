СМИ: Трамп намерен принудить Украину к миру без гарантий безопасности

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп навязывает Киеву мирное соглашение без гарантий безопасности, сообщает Financial Times.

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Издание пишет, что «санкции против России смягчены». При этом позиции президента России Владимира Путина и Трампа схожи.

Ранее стало известно, что Трамп дал понять Европе, что будет сокращать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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