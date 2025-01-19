СМИ: Трамп может посетить Китай в первые 100 дней пребывания у власти

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения в Белом доме, сообщает Wall Street Journal.

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По данным издания, политик выражал интерес к поездке в КНР. Она может быть продиктована стремлением Трампа укрепить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.

Ранее Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Reuters
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайСШАДональд Трамп

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