Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи
Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что в ходе беседы политики договорились создать между странами стратегический канал связи для регулярных контактов.
В сообщении говорится, что стороны считают такой канал позволит поддерживать контакты между Пекином и Вашингтоном «по основным вопросам, представляющим взаимный интерес».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможен, однако инициатором подобных контактов, как правило, становится новый глава государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru