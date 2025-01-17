Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи

Отмечается, что в ходе беседы политики договорились создать между странами стратегический канал связи для регулярных контактов.

В сообщении говорится, что стороны считают такой канал позволит поддерживать контакты между Пекином и Вашингтоном «по основным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможен, однако инициатором подобных контактов, как правило, становится новый глава государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

