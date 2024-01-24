СМИ: Трамп лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире
24 января 202406:42
Бывший глава США Дональд Трамп лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире, сообщает Associated Press.
В настоящее время результат составляет около 54% голосов. Второе место занимает главная конкурентка, экс-постпред при ООН Никки Хейли, которая набирает около 45% голосов. Уже подсчитано уже 55% бюллетеней.
Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов.
Ранее в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru