СМИ: Трамп лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире

В настоящее время результат составляет около 54% голосов. Второе место занимает главная конкурентка, экс-постпред при ООН Никки Хейли, которая набирает около 45% голосов. Уже подсчитано уже 55% бюллетеней.

Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов.

Ранее в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

