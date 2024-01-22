«Хейли – спойлер»: Трамп остался без достойных соперников на праймериз в США

Трамп выступает за диалог с Россией, при этом Десантис был последним его достойным соперником в Республиканской партии, сказал в эфире НСН Константин Блохин.

Миллиардер Дональд Трамп вышел на финишную прямую в борьбе за участие в президентских выборах в США, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил об отказе от участия в выборах президента США. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли.

«Дорогу Трампу»: В президентской гонке от республиканцев США остались двое
«Хейли играет роль спойлера и не более того, серьезно относиться к ней не стоит. Более того, некоторые в Республиканской партии считают Хейли в роли засланного казачка. Все это время главным противником Трампа был Десантис, очевидно, что сейчас перед ним финишная прямая. Нет никого, кто по харизме, популярности и рейтингам был бы сравним с Трампом», - сказал Блохин.

По его словам, Трамп выступает за выстраивание отношений США с Россией.

«В тезисах Трампа ничего не поменялось: Китай противник, с Россией надо налаживать отношения, а с Мексикой – проводить жесткую миграционную политику. Что касается НАТО, он считает, что надо тратить на себя, а не на других, Америка превыше всего», - заключил собеседник НСН.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил что «ладил» с президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры