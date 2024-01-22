«Хейли – спойлер»: Трамп остался без достойных соперников на праймериз в США

Миллиардер Дональд Трамп вышел на финишную прямую в борьбе за участие в президентских выборах в США, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил об отказе от участия в выборах президента США. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли.