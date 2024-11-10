СМИ: Трамп хочет разделить РФ, КНР, Иран и КНДР
Избранный президентом США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР, сообщает издание The Hill со ссылкой на американских экспертов.
По их словам, политик собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян. Дипломаты называют эти страны «осью агрессоров» (CRINK), которая совместно стремится противостоять главенству Вашингтона на мировой арене.
Трамп подходит к каждой из стран без сильной поддержки союзников, поэтому может проиграть в своем стремлении.
Ранее стало известно, что Трамп начал менять курс по Украине и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru