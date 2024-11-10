СМИ: Трамп хочет разделить РФ, КНР, Иран и КНДР

По их словам, политик собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян. Дипломаты называют эти страны «осью агрессоров» (CRINK), которая совместно стремится противостоять главенству Вашингтона на мировой арене.

Трамп подходит к каждой из стран без сильной поддержки союзников, поэтому может проиграть в своем стремлении.

Ранее стало известно, что Трамп начал менять курс по Украине и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

